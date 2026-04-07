Bernardo Silva Juve è il vero sogno della dirigenza per l’estate | bianconeri in pressing ma… Le ultimissime sul portoghese

La Juventus sta seguendo con attenzione Bernardo Silva, considerato un obiettivo importante per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza avrebbe messo nel mirino il trequartista portoghese, valutando un trasferimento a parametro zero. Tuttavia, sul giocatore si registra già un forte interesse da parte di altre squadre, e si prevede che la trattativa potrebbe diventare complessa e molto competitiva sul mercato.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza punta il trequartista a parametro zero per alzare la qualità ma si profila una durissima asta nel mercato. Il calciomercato Juventus in vista della prossima stagione entra in una fase estremamente calda. L’ambiente Juve è in pieno fermento per innalzare il livello della rosa, cercando profili mondiali per dominare nel corso delle prossime annate. L’obiettivo primario è aggiungere giocatori capaci di garantire grandissima esperienza: il primissimo nome finito in cima ai desideri è quello di Bernardo Silva. Il campione rappresenta una grandissima occasione per elevare le elevatissime qualità palla al piede del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve è il vero sogno della dirigenza per l’estate: bianconeri in pressing ma… Le ultimissime sul portoghese Bernardo Silva Juve, il portoghese ha preso una decisione sul suo futuro: cosa cambia per i bianconeri. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve, il portoghese ha deciso di lasciare il Manchester City. Bernardo Silva alla Juve, conferme sull’interesse dei bianconeri per il fuoriclasse portoghese. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve, arrivano conferme sull’interesse della Vecchia Signora per il fuoriclasse lusitano. BERNARDO SILVA ALLA JUVENTUS ECCO LA VERITÀ SUL COLPO DEL SECOLO! Temi più discussi: Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo; Contatto Bernardo Silva-Juve! La risposta mercato e la mossa che va oltre Yildiz; Il vice di Guardiola: Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale. C'è la Juve; Juventus, si tratta per Bernardo Silva: contatti con Jorge Mendes, la situazione. E il vice di Guardiola ufficializza l'addio. Bernardo Silva lascerà il City a fine stagione: c'è la conferma! Juve in pressing, il piano per il colpoOra è ufficiale: il portoghese cambierà squadra. Le parole del vice di Guardiola e il programma del giocatore, con i bianconeri alla finestra ... tuttosport.com Tutto confermato, Bernardo Silva via a zero: la Juve sogna davveroBernardo Silva dirà addio al Manchester City al termine della stagione, la decisione ormai è definitiva sia per il club che per il calciatore ... calciomercato.it #BernardoSilva alla #Juve È lui il vero sogno di mercato - facebook.com facebook Ufficiale: Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione La Juve gli offre tre anni di contratto più uno a 7-8 milioni a stagione Basteranno a convincerlo x.com