Bernardo Silva Juve è il vero sogno della dirigenza per l’estate | bianconeri in pressing ma… Le ultimissime sul portoghese

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta seguendo con attenzione Bernardo Silva, considerato un obiettivo importante per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza avrebbe messo nel mirino il trequartista portoghese, valutando un trasferimento a parametro zero. Tuttavia, sul giocatore si registra già un forte interesse da parte di altre squadre, e si prevede che la trattativa potrebbe diventare complessa e molto competitiva sul mercato.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza punta il trequartista a parametro zero per alzare la qualità ma si profila una durissima asta nel mercato. Il calciomercato Juventus in vista della prossima stagione entra in una fase  estremamente calda. L’ambiente  Juve  è in pieno fermento per innalzare il livello della rosa, cercando profili mondiali per dominare nel corso delle prossime annate. L’obiettivo primario è aggiungere giocatori capaci di garantire  grandissima esperienza: il primissimo nome finito in cima ai desideri è quello di  Bernardo Silva. Il campione rappresenta una  grandissima occasione  per elevare le  elevatissime qualità  palla al piede del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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