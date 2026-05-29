Il difensore Muharemovic è di nuovo disponibile per la Juventus e potrebbe essere impiegato contro l’Inter. La società mantiene il 50% della plusvalenza sulla futura vendita del giocatore al Sassuolo. La partita è attesa come una sfida importante, con il difensore che potrebbe contribuire a sbloccare il risultato. Yildiz, invece, è tra i giocatori che potrebbero entrare in campo, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Alla Continassa è tornato di moda il nome di Muharemovic. La Juve è alla ricerca di un difensore mancino, il 2003 in forza al Sassuolo è un obiettivo dell’Inter ma il club bianconero ha ancora il 50% sulla plusvalenza della rivendita che può sfruttare a proprio favore. Il mancato accesso in Champions League e la nuova prospettiva in Europa League permettono di fare scelte meno estreme sul piano dell’esperienza internazionale, quantomeno in un reparto che nel corso dell’ultima stagione ha funzionato bene. In più per Muharemovic la Juve potrebbe avere un jolly da sfruttare nel momento decisivo della trattativa: Kenan Yildiz, attorno al quale il club intende costruire il nuovo ciclo, è uno dei più cari amici di Tarik, sin dai tempi trascorsi insieme in Primavera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, torna di moda Muharemovic: sfida all'Inter, ma può sbloccarla... Yildiz

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