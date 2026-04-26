Rafik Belghali torna a essere al centro delle attenzioni di alcune società di calcio, con l'interesse che si concentra sulla Roma. Il difensore marocchino è considerato un possibile rinforzo per la fascia destra, in una fase di mercato in cui diverse squadre stanno valutando i loro piani di rafforzamento. La sua candidatura si inserisce tra le opzioni di diverse società che cercano un giocatore per quella zona del campo.

Il nome di Rafik Belghali torna prepotentemente a orbitare nell’universo della Roma, confermandosi come uno degli obiettivi sensibili per la ricostruzione della corsia destra. L’interesse per il terzino algerino, classe 2002, non è una novità dell’ultima ora: i primi sondaggi concreti risalgono allo scorso dicembre e, secondo quanto rimbalza dal Belgio, l’operazione viene considerata assolutamente percorribile. Nonostante il gradimento tecnico sia rimasto immutato, nelle ultime ore i contatti tra la sponda giallorossa e l’ Hellas Verona hanno subito un rallentamento forzato, dovuto alla necessità di risolvere le priorità interne legate al post-Ranieri.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, torna di moda Belghali: è sfida a Inter e Juventus

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