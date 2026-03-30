Nella giornata di oggi, si è concentrata l’attenzione sul mercato delle squadre italiane di calcio, con un focus sul difensore del Sassuolo. Vari club, tra cui il Napoli, hanno mostrato interesse per Tarik Muharemovic in vista della prossima sessione di trasferimenti estivi. Le trattative coinvolgono anche altre squadre di Serie A, come Juventus e Inter.

Nella mattinata di oggi, le frequenze del mercato nazionale si sono sintonizzate su un asse bollente che collega Sassuolo e Napoli, con il nome di Tarik Muharemovic elevato a oggetto del desiderio per la prossima sessione estiva. Il difensore centrale classe 2003, già pilastro della nazionale bosniaca nonostante la giovane età, è finito prepotentemente nel mirino di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24.it, il tecnico salentino osserverà con estrema attenzione il ragazzo durante l’impegno internazionale di domani sera contro l’ Italia, un palcoscenico che fungerà da esame definitivo per un calciatore che il sodalizio partenopeo avrebbe voluto bloccare già a gennaio, operazione impedita solo dai vincoli del mercato invernale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli, assalto a Muharemovic: Conte sfida Juve e Inter per il difensore

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