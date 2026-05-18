Juve Elkann prepara colloqui e mosse | via il mercato a Comolli rischia Modesto E Spalletti vorrebbe questa figura

In vista delle prossime settimane, il presidente del club sta organizzando incontri con i dirigenti per pianificare le strategie di mercato e le scelte tecniche. Si parla di un possibile passaggio di responsabilità a un nuovo responsabile delle operazioni di mercato, mentre un allenatore attuale potrebbe essere sostituito. Inoltre, un noto tecnico ha espresso interesse per un ruolo nel settore tecnico della squadra. Questi sviluppi fanno parte di un processo di riorganizzazione in corso all’interno della società.

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