Juve Elkann prepara colloqui e mosse | via il mercato a Comolli rischia Modesto E Spalletti vorrebbe questa figura
In vista delle prossime settimane, il presidente del club sta organizzando incontri con i dirigenti per pianificare le strategie di mercato e le scelte tecniche. Si parla di un possibile passaggio di responsabilità a un nuovo responsabile delle operazioni di mercato, mentre un allenatore attuale potrebbe essere sostituito. Inoltre, un noto tecnico ha espresso interesse per un ruolo nel settore tecnico della squadra. Questi sviluppi fanno parte di un processo di riorganizzazione in corso all’interno della società.
Calciomercato Juve ridimensionato senza Champions: addio a Bernardo, sacrificio Bremer? Mentre Alisson. Rugani, sempre più vicino il ritorno alla Juve. Sfuma l’obbligo di riscatto della Fiorentina. Gli aggiornamenti Lewandowski sceglierà l’Arabia Saudita? L’Al Hilal pronto a mettere sul piatto un contratto praticamente impossibile a rifiutare! Le cifre Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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