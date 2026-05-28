Il Liverpool ha deciso di non cedere il portiere Alisson e intende mantenerlo in rosa, complicando così il trasferimento che coinvolgeva anche la Juventus. La squadra di Liverpool ha comunicato la volontà di trattenere il giocatore, rendendo più difficile il percorso di mercato della squadra italiana. Nel frattempo, un calciatore ha chiesto chiarimenti sulla sua posizione, ma le difficoltà di trovare un sostituto sono aumentate a causa dell'assenza di partecipazione alla Champions League.

Torino, 28 maggio 2026 – Carattere ha chiesto Luciano Spalletti, ma è dura reperirlo dal mercato. Soprattutto senza la Champions League. Bernardo Silva ha preferito avvicinarsi a casa, dovrebbe scegliere Spagna o Portogallo, Andrew Robertson si appresta a firmare per il Tottenham e Alisson Becker pare essere stato trattenuto dal Liverpool fino a scadenza contrattuale nel 2027. Erano i tre profili cercati dalla Vecchia Signora per inserire qualità ed esperienza con l’intento di trainare tutto il resto del gruppo, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Inoltre, dopo le parole di Comolli dell’altro giorno ‘senza Champions potrebbe esserci una cessione in più’, c’è anche il rischio di perdere uno o due top player della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, senza Champions è dura. Dopo Bernardo Silva si complica la pista Alisson: il Liverpool vuole tenerlo

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È COLPA DI SPALLETTI, DEI GIOCATORI O DELLA DIRIGENZA LA DURA VERITÀ | JUVE NOVITÀ BERNARDO SILVA

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Temi più discussi: Juve, senza Champions addio a Bernardo Silva. E serviranno sacrifici...; Bernardo Silva, niente Juve senza Champions. E l'Atletico Madrid fa sul serio; Juventus, mercato sconvolto senza Champions: cosa succede con Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic, Yildiz...; Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic, Bremer: come può cambiare il mercato della Juventus senza Champions League.

da quello che si dice in giro per robertson la juve si sta inserendo per prenderlo anche se lui ha già un’accordo con il tottenham da gennaio, perciò la situazione va monitorata invece bernardo silva è infattibile, e qua credo c’entri il discorso champions. x.com

[Filippo Cornacchia] L'Atlético Madrid è ora in pole position per firmare Bernardo Silva. Hanno superato la Juventus e il Barcellona. reddit

Juve, senza Champions è dura. Dopo Bernardo Silva si complica la pista Alisson: il Liverpool vuole tenerloTorino, 28 maggio 2026 – Carattere ha chiesto Luciano Spalletti, ma è dura reperirlo dal mercato. Soprattutto senza la Champions League. Bernardo Silva ha preferito avvicinarsi a casa, dovrebbe ... sport.quotidiano.net

Juventus, without the Champions League, is tough. After Bernardo Silva, the Alisson deal becomes more complicated: Liverpool wants to keep him.Torino, 28 maggio 2026 – Carattere ha chiesto Luciano Spalletti, ma è dura reperirlo dal mercato. Soprattutto senza la Champions League. Bernardo Silva ha preferito avvicinarsi a casa, dovrebbe ... sport.quotidiano.net