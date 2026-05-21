Juve Bernardo Silva no Alisson sì | la Champions divide il mercato

Il mercato della Juventus si sta muovendo con due direzioni opposte: da un lato Bernardo Silva sembra meno vicino a vestire la maglia bianconera, dall’altro Alisson Becker appare più vicino a trasferirsi in Italia. Queste valutazioni sono legate alla possibile esclusione della squadra dalla prossima Champions League. La situazione è ancora in evoluzione e le trattative ufficiali non sono state confermate. La decisione sulla qualificazione influenzerà le operazioni di mercato e gli obiettivi della società.

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