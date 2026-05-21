Juve Bernardo Silva no Alisson sì | la Champions divide il mercato

Da sport.quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato della Juventus si sta muovendo con due direzioni opposte: da un lato Bernardo Silva sembra meno vicino a vestire la maglia bianconera, dall’altro Alisson Becker appare più vicino a trasferirsi in Italia. Queste valutazioni sono legate alla possibile esclusione della squadra dalla prossima Champions League. La situazione è ancora in evoluzione e le trattative ufficiali non sono state confermate. La decisione sulla qualificazione influenzerà le operazioni di mercato e gli obiettivi della società.

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Torino, 21 maggio 2026 – Bernardo Silva è più no che sì, Alisson Becker è più sì che no. Sono i primi effetti della probabile mancata qualificazione in Champions League della Juventus. Il mercato ne sarà una diretta conseguenza sia a livello di appeal sia a livello di budget, ovviamente depotenziato da 60-70 milioni di mancati ricavi, così i top player di esperienza accostati in queste settimane stanno valutando il da farsi e la Vecchia Signora rischia di veder sfuggire l’obiettivo principale di centrocampo. Il portiere, invece, sembra pronto a tornare in Italia e qualcosa di più si capirà dopo un colloquio col Liverpool  sui margini di manovra sulla cessione dato il contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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