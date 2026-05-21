Juve Bernardo Silva no Alisson sì | la Champions divide il mercato
Il mercato della Juventus si sta muovendo con due direzioni opposte: da un lato Bernardo Silva sembra meno vicino a vestire la maglia bianconera, dall’altro Alisson Becker appare più vicino a trasferirsi in Italia. Queste valutazioni sono legate alla possibile esclusione della squadra dalla prossima Champions League. La situazione è ancora in evoluzione e le trattative ufficiali non sono state confermate. La decisione sulla qualificazione influenzerà le operazioni di mercato e gli obiettivi della società.
Torino, 21 maggio 2026 – Bernardo Silva è più no che sì, Alisson Becker è più sì che no. Sono i primi effetti della probabile mancata qualificazione in Champions League della Juventus. Il mercato ne sarà una diretta conseguenza sia a livello di appeal sia a livello di budget, ovviamente depotenziato da 60-70 milioni di mancati ricavi, così i top player di esperienza accostati in queste settimane stanno valutando il da farsi e la Vecchia Signora rischia di veder sfuggire l’obiettivo principale di centrocampo. Il portiere, invece, sembra pronto a tornare in Italia e qualcosa di più si capirà dopo un colloquio col Liverpool sui margini di manovra sulla cessione dato il contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA VOCE È PESANTISSIMA: COSA CÈ DIETRO
Sullo stesso argomento
Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il puntoCrollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Crollo Juve, la Champions...
Leggi anche: Juve, da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva: ecco la lista mercato di Spalletti
Romano: L’operazione Bernardo Silva-Juve ad oggi è rallentata dal tema accesso alla Champions League. Se non si raggiungesse un posto in Champions, diventerebbe certamente più complicato tentare Bernardo che ha tante proposte sul tavolo. x.com
Bernardo Silva ha detto no alla Juventus Ora ci sono due alternative? facebook
La Juventus è pronta ad offrire a Bernardo Silva un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029 con uno stipendio di 8M€ (6 netti + 2M come bonus: 1M se la Juve si qualifica per la UCL e 1M bonus legato alla prestazione di squadra e individuale). Spalletti lo c reddit
Juve, Bernardo Silva no, Alisson sì: la Champions divide il mercatoIl portoghese pronto a dire no alla Juve in caso di mancata Champions, Atletico e Barcellona sulle sue tracce. Alisson resta pista aperta anche senza quarto posto. Intanto parla Dario Canovi: La Juve ... sport.quotidiano.net
Juve senza Champions? Bernardo Silva va all'Atletico. E Spalletti in alternativa vuole due ex milanisti...Il trequartista portoghese in scadenza col City non aspetta i bianconeri e va da Simeone. Le piste alternative portano a Manchester e Madrid ... msn.com