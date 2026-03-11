Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic si è allenato in gruppo Lewandowski può arrivare in bianconero?

Vlahovic si è allenato con il gruppo durante l'allenamento odierno della Juventus. Lewandowski potrebbe essere il prossimo acquisto della squadra, con trattative ancora in corso. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle novità più recenti riguardanti il club. Le notizie più recenti arrivano direttamente dal quartier generale della squadra, con una particolare attenzione alle possibili mosse di mercato e agli allenamenti dei giocatori.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 11 marzo 2026. Lewandowski Juventus: l’arrivo in bianconero in estate è davvero possibile? Cosa c’è dietro le voci sul polacco, tutti i retroscena. Ore 15.01 – Lewandowski Juventus: l’arrivo in bianconero in estate è davvero possibile? Cosa c’è dietro le voci sul polacco, tutti i retroscena Vlahovic Juve, il centravanti serbo oggi si è allenato in gruppo: cresce la fiducia per il match di Udine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

