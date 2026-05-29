L’Aston Villa ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto per Douglas Luiz, permettendo così al centrocampista di tornare alla Juventus. La società inglese ha comunicato la propria rinuncia, rendendo immediato il ritorno del giocatore in Italia. Non ci sono state ulteriori trattative o richieste di pagamento da parte del club di Birmingham, e il trasferimento si conclude senza costi aggiuntivi. La decisione chiude definitivamente la vicenda legata al prestito del calciatore.

Douglas Luiz torna alla Juventus: l’Aston Villa rinuncia al riscatto, ora è tutto deciso. Tutti gli aggiornamenti e le ultimissime. Il centrocampo della Juventus si prepara a riaccogliere un volto noto. L’avventura in Premier League di Douglas Luiz, infatti, si chiude senza il riscatto: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Aston Villa ha deciso di non rendere permanente il trasferimento del brasiliano, che farà quindi rientro a Torino al termine del prestito. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La dirigenza dei Villans ha comunicato alla Juventus la scelta di non attivare l’opzione d’acquisto da 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve, caso Douglas Luiz chiuso: l’Aston Villa non paga il riscatto, ritorno immediato a Torino

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Douglas Luiz torna alla Juventus [Fabrizio Romano] reddit

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