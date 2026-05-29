Juve caso Douglas Luiz chiuso | l’Aston Villa non paga il riscatto ritorno immediato a Torino

Da calcionews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Aston Villa ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto per Douglas Luiz, permettendo così al centrocampista di tornare alla Juventus. La società inglese ha comunicato la propria rinuncia, rendendo immediato il ritorno del giocatore in Italia. Non ci sono state ulteriori trattative o richieste di pagamento da parte del club di Birmingham, e il trasferimento si conclude senza costi aggiuntivi. La decisione chiude definitivamente la vicenda legata al prestito del calciatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Douglas Luiz torna alla Juventus: l’Aston Villa rinuncia al riscatto, ora è tutto deciso. Tutti gli aggiornamenti e le ultimissime. Il centrocampo della Juventus si prepara a riaccogliere un volto noto. L’avventura in Premier League di Douglas Luiz, infatti, si chiude senza il riscatto: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Aston Villa ha deciso di non rendere permanente il trasferimento del brasiliano, che farà quindi rientro a Torino al termine del prestito. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La dirigenza dei Villans ha comunicato alla Juventus la scelta di non attivare l’opzione d’acquisto da 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juve caso douglas luiz chiuso l8217aston villa non paga il riscatto ritorno immediato a torino
© Calcionews24.com - Juve, caso Douglas Luiz chiuso: l’Aston Villa non paga il riscatto, ritorno immediato a Torino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Douglas Luiz Juve: l’Aston Villa vuole il riscatto, ma sono necessarie queste due condizioniL'Aston Villa ha manifestato l'intenzione di riscattare il calciatore brasiliano, attualmente in prestito.

Douglas Luiz Juve, improvviso dietrofront dell’Aston Villa? Gli aggiornamenti sul riscatto del brasilianoNelle ultime ore si sono susseguite voci di un possibile cambiamento di decisione da parte dell’Aston Villa riguardo al riscatto di Douglas Luiz.

Temi più discussi: Juve, visto Douglas Luiz? Trionfa in Europa con l'Aston Villa e Spalletti riflette sul suo futuro; Douglas Luiz spacca la Juve: Spalletti e Comolli divisi sul brasiliano; Bremer nel mirino del Bayern Monaco, la Juve pensa allo scambio con Kim: Spalletti vuole rilanciare Douglas Luiz, la linea di Comolli sul mercato; Douglas Luiz spacca la Juve: Spalletti e Comolli divisi sul brasiliano.

douglas luiz juve caso douglas luizDouglas Luiz torna alla Juve: tra rilancio tecnico e necessità di fare cassaLa Juventus sperava nel riscatto di Douglas Luiz da parte dell’Aston Villa, ma il centrocampista brasiliano farà ritorno alla Continassa dopo il mancato affondo definitivo del club inglese. tuttojuve.com

douglas luiz juve caso douglas luizJuventus, caso Douglas Luiz: Spalletti e Comolli divisiDouglas Luiz divide Juventus e dirigenza: Spalletti vuole rilanciarlo, Comolli punta invece alla cessione del brasiliano. europacalcio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web