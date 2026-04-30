Douglas Luiz Juve improvviso dietrofront dell’Aston Villa? Gli aggiornamenti sul riscatto del brasiliano

Nelle ultime ore si sono susseguite voci di un possibile cambiamento di decisione da parte dell’Aston Villa riguardo al riscatto di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, che era stato indicato come prossimo ad essere acquistato, potrebbe ora restare in Inghilterra almeno per il momento. La trattativa tra il club inglese e la società di appartenenza sembra aver subito un’accelerazione, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

di Angelo Ciarletta Douglas Luiz Juve, marcia indietro improvvisa dell’Aston Villa? Gli ultimi aggiornamenti sul riscatto del centrocampista brasiliano. La Juve si trova a gestire una grana improvvisa sul fronte mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ Aston Villa non sarebbe più convinto di riscattare Douglas Luiz. Nonostante l’ottimo impatto iniziale, il regista brasiliano è finito ai margini delle rotazioni nelle ultime settimane, raccogliendo solo pochi minuti nel finale delle gare di campionato ed Europa League. MERCATO JUVE LIVE Questo cambio di gerarchie preoccupa seriamente la dirigenza juventina, che vedrebbe sfumare 25 milioni di euro garantiti più altri 3 legati ai bonus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, improvviso dietrofront dell’Aston Villa? Gli aggiornamenti sul riscatto del brasiliano Notizie correlate Douglas Luiz Juventus, il riscatto da parte dell’Aston Villa è complicato. Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista brasilianoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Leggi anche: Douglas Luiz Juve, le novità sul possibile riscatto dell’Aston Villa. Cosa filtra dalla Continassa