Douglas Luiz Juve | l’Aston Villa vuole il riscatto ma sono necessarie queste due condizioni

L'Aston Villa ha manifestato l'intenzione di riscattare il calciatore brasiliano, attualmente in prestito. Tuttavia, per portare a termine l'operazione, sono richieste due condizioni specifiche. La società inglese sta valutando attentamente i passaggi da seguire prima di definire l'accordo. La trattativa coinvolge varie parti e si svolge con attenzione ai dettagli contrattuali e alle clausole previste.

di Angelo Ciarletta Douglas Luiz Juve: l’Aston Villa vuole riscattare il brasiliano ma sono necessarie queste due condizioni. Vediamo di che cosa si tratta. La Juve guarda con ottimismo alla Premier League per finanziare le prossime manovre in entrata. Al centro delle attenzioni c’è Douglas Luiz, attualmente in prestito all’ Aston Villa. Come sottolineato da TMW, il calciatore ha ritrovato un’ottima continuità di rendimento, spingendo il club inglese a valutare seriamente l’esercizio del diritto di riscatto. MERCATO JUVE LIVE La cifra pattuita per il trasferimento a titolo definitivo è di 25 milioni di euro. Tuttavia, affinché l’affare vada in porto, devono verificarsi due condizioni fondamentali: la conferma in panchina di Unai Emery e la qualificazione della squadra alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve: l’Aston Villa vuole il riscatto, ma sono necessarie queste due condizioni Leggi anche: Douglas Luiz torna all’Aston Villa: prestito dalla Juve e riscatto a 22 milioni Leggi anche: Douglas Luiz Juve, le novità sul possibile riscatto dell’Aston Villa. Cosa filtra dalla Continassa Temi più discussi: Douglas Luiz, Abraham, Digne, Bailey: da noi solo flop e polemiche, oggi tornano con l'Aston Villa; Aston Villa, Douglas Luiz rigenerato: l’ex Juventus punta il Bologna; Sei sempre tu…, arbitro e Var di Atalanta-Juve: il meme Conte e la grazia di Gravina; Aston Villa, il ritorno in Inghilterra di Douglas Luiz. Douglas Luiz, la Juve spera nel riscatto da parte dell'Aston VillaLa Juventus avrebbe discrete speranze sul fatto che l'Aston Villa possa riscattare a fine stagione il cartellino di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 di proprietà ... tuttojuve.com Douglas Luiz contro il Bologna. Anche con l'obiettivo di dire addio alla JuventusCi sarà anche il centrocampista brasiliano Douglas Luiz nell'undici che questa sera sfiderà il Bologna al Dall'Ara nell'andata. tuttomercatoweb.com Voi vorreste vedere Douglas Luiz nel centrocampo della Juve con Spalletti - facebook.com facebook Quanti soldi può portare Douglas Luiz alla #Juve Facciamo due calcoli x.com