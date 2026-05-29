Junior ancora più ricca e tecnologica scopre la tv

Alfa Romeo Junior si presenta con un allestimento ancora più ricco e tecnologico, mentre Pedro Alonso torna a essere protagonista di un doppio evento. La vettura introduce nuove funzionalità e aggiornamenti estetici, e l’attore partecipa a due manifestazioni consecutive. I dettagli delle presentazioni non sono stati ancora ufficializzati, ma le date e le location sono state confermate. La casa automobilistica ha annunciato che la nuova versione sarà disponibile sul mercato a partire dalla prossima primavera.

Le strade di Alfa Romeo Junior e di Pedro Alonso si incrociano ancora una volta, e la coincidenza è perfetta: un doppio appuntamento che presenta molte novità. Da una parte, la compatta sportiva del Biscione arriva in concessionaria con una veste rinnovata, che la rende ancora più ricca e tecnologica. Dall'altra parte, l'attore spagnolo torna protagonista nello spot «Interrogatorio», ultimo episodio della trilogia dedicata al modello Alfa Romeo. L'artista globale che ha debuttato anche su Netflix lo scorso 15 maggio con la nuova serie tv «Berlino 2». Junior si rinnova offrendo di serie tutta la tecnologia che conta Junior si rinnova arricchendo il cuore della gamma con alcune importanti dotazioni tecnologiche offerte di serie, finora disponibili come optional a pagamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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