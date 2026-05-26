Alfa Romeo Junior e Pedro Alonso si incontrano di nuovo in un doppio appuntamento. La vettura compatta Junior si presenta con più caratteristiche tecnologiche e un allestimento più ricco rispetto ai modelli precedenti. La collaborazione tra i due protagonisti si traduce in un evento che include diverse novità, senza dettagli specifici sulle caratteristiche o sui contenuti del programma. La manifestazione si svolge in più tappe, coinvolgendo diverse località.

Le strade di Alfa Romeo Junior e Pedro Alonso si incrociano ancora una volta, e la coincidenza è perfetta: un doppio appuntamento che presenta molte novità. Da una parte, la compatta sportiva del Biscione arriva in concessionaria con una veste rinnovata, che la rende ancora più ricca e tecnologica. Dall’altra parte, l’attore spagnolo (protagonista della serie tv Berlino 2, già visibile su Netflix dal 15 maggio) torna protagonista nello spot Interrogatorio dedicato proprio al modello Alfa Romeo. Junior si rinnova così arricchendo il cuore della gamma con alcune importanti dotazioni tecnologiche offerte di serie, finora disponibili come optional a pagamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La compatta Junior, più ricca e tecnologica

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