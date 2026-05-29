Jumpers - Un salto tra gli animali | svelata la data di uscita su Disney+

Il recente film Pixar, arrivato nelle sale nel mese di marzo, sta per fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming. Dopo essere arrivato nelle sale cinematografiche a marzo, il film animato Jumpers - Un Salto tra gli Animali, prodotto da Disney e Pixar, ha finalmente una data di uscita per quanto riguarda la sua distribuzione in streaming. Gli utenti di Disney+, infatti, potranno vedere, o rivedere, la simpatica avventura a partire dal 3 giugno, come annunciato oggi con un divertente video promozionale. Cosa racconta Jumpers Il film, che è stato diretto da Daniel Chong e di cui potete leggere la nostra recensione, racconta la storia dell'amante degli animali Mabel, che coglie l'occasione di usare una nuova tecnologia per "trasferire" la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Jumpers - Un Salto tra gli Animali | Pericoloso | Dal 5 Marzo al Cinema

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