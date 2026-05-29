Jumpers - Un salto tra gli animali | svelata la data di uscita su Disney+
Il film Pixar, uscito nelle sale a marzo, sarà disponibile su Disney+ a partire da una data ancora da comunicare.
Il recente film Pixar, arrivato nelle sale nel mese di marzo, sta per fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming. Dopo essere arrivato nelle sale cinematografiche a marzo, il film animato Jumpers - Un Salto tra gli Animali, prodotto da Disney e Pixar, ha finalmente una data di uscita per quanto riguarda la sua distribuzione in streaming. Gli utenti di Disney+, infatti, potranno vedere, o rivedere, la simpatica avventura a partire dal 3 giugno, come annunciato oggi con un divertente video promozionale. Cosa racconta Jumpers Il film, che è stato diretto da Daniel Chong e di cui potete leggere la nostra recensione, racconta la storia dell'amante degli animali Mabel, che coglie l'occasione di usare una nuova tecnologia per "trasferire" la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Jumpers - Un Salto tra gli Animali | Pericoloso | Dal 5 Marzo al Cinema
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