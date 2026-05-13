Avatar | Fuoco e Cenere finalmente svelata la data d' uscita su Disney+

Da movieplayer.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo essere arrivato nelle sale lo scorso dicembre, con un buon successo di pubblico e critica, il terzo capitolo della saga di James Cameron si prepara al debutto in streaming Se lo aveste perso al cinema, sappiate che potete finalmente recuperare Avatar: Fuoco e Cenere, in quanto il film di James Cameron è pronto al suo debutto in streaming su Disney+. Dopo la sua uscita nelle sale lo scorso dicembre, il terzo capitolo della saga fantascientifica ha ottenuto un solido successo al box-office anche se le recensioni hanno registrato un leggero calo rispetto ai capitoli precedenti. Avatar: Fuoco e Cenere, la data d'uscita su Disney+ I fan avranno un'altra occasione per assistere al ritorno di Jake Sully e della sua famiglia quando il film verrà diffuso in streaming sulla piattaforma .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Avatar: Fuoco e Cenere FINALE SPIEGATO

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