Il sodalizio creativo tra Disney e Pixar si appresta a regalare al pubblico delle piattaforme streaming una nuova, straordinaria avventura formato famiglia, capace di coniugare tecnologia, amore per la natura e grande intrattenimento. È stato infatti ufficializzato il debutto in esclusiva su Disney+ di Jumpers – Un Salto tra gli Animali, l’ultimo lungometraggio animato della celebre casa di produzione statunitense. La pellicola farà il suo esordio nel catalogo digitale a partire dal prossimo 3 giugno, posizionandosi come uno dei titoli di punta per l’intrattenimento domestico dell’inizio della stagione estiva. L’opera sbarca sul servizio streaming forte di un’accoglienza straordinaria da parte del pubblico e della critica d’oltreoceano. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La natura come non l’avete mai vista: Jumpers – Un Salto tra gli Animali di Pixar arriva su Disney+

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