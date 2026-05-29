Judo Trofeo ‘Agostino Macaluso’ Il Cus agonisti brilla ad Incisa Centrati quattro ori e un bronzo

Gli atleti del Cus Siena Judo hanno partecipato al 20° Trofeo M°Agostino Macaluso a Incisa Valdarno, ottenendo quattro medaglie d'oro e una di bronzo. La competizione ha visto i giovani e gli agonisti della squadra conquistare diversi podi, confermando la loro presenza nel settore. La gara si è svolta in un contesto di livello regionale, con numerosi partecipanti provenienti da diverse realtà.

Grande prestazione degli atleti agonisti del Cus Siena Judo al 20° Trofeo M°Agostino Macaluso svoltosi a Incisa Valdarno. I cinque atleti presenti hanno conquistato 4 ori e un bronzo. Ad aprire la giornata, Ginevra Vannucchi nella competizione JuniorSenior riservata alle cinture blu, marroni e nere, per l’acquisizione del 1°, 2° e 3° Dan. La cussina, con due combattimenti vinti si è aggiudicata il primo posto e ha guadagnato punti pesanti per il percorso che la porterà verso la cintura nera. Nella stessa giornata si è svolta la gara riservata alle cinture chiare. Alessandra Vassalli, nella categoria Junior, ha conquistato un bell’oro sbaragliando le sue due agguerrite avversarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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