Europei Judo tris azzurro a Tblisi due ori e un bronzo

Durante gli Europei di judo a Tblisi, la squadra italiana ha conquistato tre medaglie, con due ori e un bronzo, segnando una giornata memorabile per il movimento sportivo nazionale. Le competizioni si sono svolte nella capitale della Georgia, attirando numerosi atleti provenienti da diverse nazioni. La partecipazione italiana si è distinta per i risultati ottenuti in diverse categorie di peso, portando a casa medaglie di rilievo.

Roma, 19 apr. (askanews) – Giornata da incorniciare per l’Italia del judo agli Europei di Tblisi, in Tbilisi. La spedizione azzurra conquista tre medaglie in un solo giorno, portando il bottino complessivo a quattro, e rilanciando con forza il proprio cammino dopo un avvio complicato. Protagonisti assoluti Alice Bellandi e Gennaro Pirelli, entrambi sul gradino più alto del podio, mentre Asja Tavano firma un prezioso bronzo. L’impresa più significativa porta la firma di Bellandi nella categoria -78 kg. L’atleta di Roncadelle supera in finale la britannica Emma Reid grazie a uno waza-ari nel finale, completando una storica Tripla Corona: dopo l’oro olimpico e quello mondiale, arriva anche il titolo europeo, unico alloro che mancava al suo palmarès.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Europei di judo, Alice Bellandi e Gennaro Pirelli conquistano l’oro a TblisiUna super Alice Bellandi conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo a Tbilisi nella categoria -78 kg. Medagliere Europei judo 2026: Italia quarta con due ori e quattro podi complessiviSi sono conclusi gli Europei 2026 di judo: a Tbilisi, in Georgia, grazie ad una favolosa ultima giornata l’Italia chiude al quarto posto nel... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Europei Scacchi 2026: tris azzurro a Katowice, Lodici, Moroni e Brunello a punteggio pieno; Scacchi: tris azzurro a punteggio pieno agli Europei. Derby Brunello-Lodici al 4° turno. Europei Judo, tris azzurro a Tblisi, due ori e un bronzoRoma, 19 apr. (askanews) - Giornata da incorniciare per l'Italia del judo agli Europei di Tblisi, in Tbilisi. La spedizione azzurra conquista ... sport.tiscali.it Alice Bellandi vice l’oro agli Europei di judo ed entra nella storia. Oro anche per PirelliL'azzurra, campionessa olimpica e mondiale in carica, ha conquistato l'unico titolo che le mancava. È la prima italiana a completare una tripla corona nello stesso ciclo olimpico ... editorialedomani.it Europei Judo, Italia d'oro con Pirelli e Bellandi. Bronzo a Tavano facebook Alice Bellandi ha vinto l'oro agli Europei di judo di Tbilisi (Georgia) nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. L'azzurra, campionessa olimpica e mond x.com