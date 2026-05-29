Josè Mourinho ha firmato con il Real Madrid | pronto un contratto triennale Quando arriverà l’annuncio ufficiale

José Mourinho ha firmato un contratto triennale con il Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla BBC, l’accordo è stato concluso e manca solo l’annuncio ufficiale. L’allenatore portoghese sta aspettando di ricevere la comunicazione pubblica dell’accordo, che dovrebbe avvenire a breve. Nessun dettaglio è stato reso noto sulla data di presentazione o sui termini del contratto.

Manca solo l’annuncio ma, come riportato dalla BBC, José Mourinho è pronto a tornare sulla panchina del Real Madrid. L’allenatore portoghese, già ai Blancos nella parentesi tra il 2010 e il 2013, ha firmato un contratto triennale. Ora si attende solo l’ufficialità, che non arriverà prima del 7 gennaio, data delle elezioni presidenziali del club: l’attuale presidente Florentino Perez sfiderà Enrique Riquelme. Chi vincerà assumerà la massima carica all’interno del Real Madrid fino al 2030. Se sarà Florentino Perez, allora l’allenatore diventerà Mourinho. Il ritorno di Mourinho. È quindi Mourinho il prescelto di Florentino Perez per risollevare la squadra che ha chiuso la stagione senza alcun titolo e distante dal Barcellone campione di Spagna. 🔗 Leggi su Open.online

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Cassano su Mourinho al Real Madrid:Florentino Perez ha preso uno simile a lui,ma durerà poco

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Josè #Mourinho sará l’allenatore dei #Blancos dalla prossima stagione. Accordo verbale tra il club spagnolo e il portoghese, il quale approderá a Madrid dopo l’ultima giornata de #LaLiga. In arrivo un contratto fino al 2028. @FabrizioRomano #ASRo x.com

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