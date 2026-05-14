Secondo le ultime notizie, José Mourinho potrebbe diventare il nuovo allenatore del Real Madrid. La società valuta questa scelta in vista di una stagione senza trofei, con l’obiettivo di cambiare l’atmosfera in squadra e nello spogliatoio. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma le trattative sono in corso e Mourinho sembra essere il candidato principale per il ruolo.

Mourinho sarebbe il prescelto per guidare il progetto di ripresa del Real Madrid. Dopo una stagione senza trofei è necessario costruire un’atmosfera diversa in campo e soprattutto nello spogliatoio. La richiesta è chiara: serve un allenatore stabile, forte ed esperto. L’ex tecnico della Roma, ora al Benfica, ha già mostrato interesse per il suo ritorno al club madrileno. Fabrizio Romano ha dichiarato che ora mancherebbe solo il “sì” di Florentino Perez che potrebbe arrivare nelle prossime ore, dopo le elezioni presidenziali recentemente annunciate. Le dinamiche per il contratto. Nonostante un contratto valido fino al 2027, il futuro di José Mourinho potrebbe cambiare nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - José Mourinho ad un passo dal Real Madrid

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Jose Mourinho to RETURN to REAL MADRID!

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Temi più discussi: Mourinho: Nessuno di questa Inter giocherebbe in quella del Triplete. Giochisti? Mi piacciono se vincono...; José Mourinho sa mettersi in fila (e non è uno scherzo); José Mourinho: Vado al ristorante e magicamente spunta un tavolo, non mi piace; Mourinho, che stoccata: Milito più forte di Lautaro e nessuno di questa Inter avrebbe giocato nella mia.

Tutto vero: José Mourinho è a un passo dal tornare sulla panchina del Real Madrid. È lui il prescelto del club per riportare ordine e tornare a vincere dopo le difficoltà di questa stagione. Cosa manca, dunque? Con ogni probabilità si dovranno aspettare le elez x.com

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