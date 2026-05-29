Sepp Kuss ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, percorsa tra Feltre e Alleghe su un percorso di 151 chilometri. Jonas Vingegaard, compagno di squadra, ha commentato di essere felice per Kuss e ha detto che oggi poteva succedere di tutto. La tappa si è conclusa con la vittoria di Kuss, mentre il percorso ha attraversato i Piani di Pezzè.

Sepp Kuss del Team Visma Lease a Bike s’impone nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 chilometri. Lo statunitense s’inserisce nella fuga di giornata, si tiene a ruota per gran parte della frazione, parte sull’ultima salita e arriva al traguardo da solo. Jonas Vingegaard, già certo di essere padrone assoluto della gara, adotta una condotta conservativo, tiene sotto controllo l’andamento della corsa e concede al fedelissimo Sepp Kuss l’opportunità di potersi giocare la conquista del successo di giornata. Nel finale la Maglia Rosa risponde in scioltezza al tentativo di Felix Gall. Al termine della frazione regina lo scandinavo commenta così la giornata e il successo del compagno: “ Questa è una tappa in cui poteva succedere di tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Sono felice per Kuss. Oggi poteva succedere di tutto”

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