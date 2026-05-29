Sepp Kuss ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 151 km da Feltre ad Alleghe con arrivo in salita. Dopo la cronaca, Kuss ha dichiarato che il suo compagno di squadra aveva detto che sarebbe stata la sua giornata e si è detto molto felice per il risultato. La tappa si è conclusa con una salita in quota, segnando il trionfo del ciclista.

Termina con il trionfo di Sepp Kuss la diciannovesima tappa valida per il Giro d’Italia 2026, contrassegnata da una frazione di 151 km con partenza da Feltre ed arrivo in salita in quel di Alleghe (Piani di Pezzè). Ritorno in grande stile dello statunitense, maturato grazie ad un lavoro magistrale della Visma I Lease a Bike. “So che non succede spesso, ma ogni volta che ho un tipo di opportunità del genere la colgo, anche oggi ho fatto così – ha detto Kuss – ho seguito il flusso e colto il momento, all’inizio della tappa Jonas Vingegaard mi ha detto: segui Ciccone e metticela tutta. Sono felicissimo”. Kuss ha poi proseguito: “Mia madre ha viaggiato un po’ in questi giorni, sapevo che ci sarebbe stata a 500 metri dall’arrivo, non ci credo ancora che abbia fatto così tanta strada per vedermi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Sepp Kuss: “Vingegaard aveva detto che era la mia giornata, sono felicissimo”

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