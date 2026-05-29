John Wick 4 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda John Wick 4, film del 2023 diretto da Chad Stahelski. La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel di John Wick 3 – Parabellum (2019), nonché quarto capitolo dell’omonimo franchise. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Dopo essere sfuggito alla morte, John Wick si nasconde sottoterra a New York con il re di Bowery, preparandosi alla vendetta contro la Gran Tavola. Inizialmente John si reca in Marocco e uccide Il Reggente, l’unico individuo al di sopra della Gran Tavola. Tale evento fa sì che il direttore del New York Continental Hotel... 🔗 Leggi su Tpi.it

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