The Whale | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21.30 su Rai 3 viene trasmesso il film The Whale, diretto da Darren Aronofsky nel 2022. La pellicola racconta una storia che coinvolge un protagonista e affronta tematiche legate alla sua vita. Il cast comprende attori noti e il film sarà disponibile in streaming sulla stessa rete. La trasmissione fa parte della programmazione serale del canale.

The Whale: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, 14 marzo 2026, alle ore 21.30 su Rai 3 va in onda il film The Whale, pellicola del 2022 diretta da Darren Aronofsky. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale del 2012 scritta da Samuel D. Hunter, autore anche della sceneggiatura. Per la sua interpretazione del protagonista, Brendan Fraser ha vinto l’Oscar al miglior attore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Il film diretto da Darren Aronofsky, racconta la storia di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese che soffre di grave obesità e vive recluso in casa. L’uomo tiene corsi universitari di scrittura online, tenendo sempre la webcam spenta. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Whale: tutto quello che c’è da sapere sul film Articoli correlati Love Again: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, 22 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Love Again, film del 2023 scritto e diretto da James C. Gloria!: tutto quello che c’è da sapere sul filmGloria! è il film in onda in prima visione questa sera, 23 dicembre 2025, su Rai 3 dalle 21. UN MONSTRE MARIN GÉANT ATTAQUE MON SOUS-MARIN DANS MON LAC ! VRAIE VIE ! Contenuti e approfondimenti su The Whale Discussioni sull' argomento RAI 3 * IL GRANDE CINEMA D'AUTORE - 14/03 (21.20) : THE WHALE IN PRIMA VISIONE SU RAI 3, IL CAPOLAVORO DI ARONOFSKY CON DUE PREMI OSCAR ARRIVA IN TV (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Recensione del film THE WHALE- domani 14 marzo in prima visione su RAI 3- Di Daniela Di Benedetto. A cura di Elisa Rubini; Storico dei prezzi e dei dati The Whale killer. Rai3. . #PrimaVisione - Alle 21.20 "The Whale" di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton | Charlie, professore universitario di scrittura, vive recluso nel suo appartamento, prigioniero di un’obesità estrem - facebook.com facebook