Aquaman | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, alle 21:20 su Italia 1, viene trasmesso il film Aquaman del 2018 diretto da James Wan. La pellicola racconta le avventure di un eroe che cerca di riconquistare il trono di un regno sottomarino. La produzione vede nel cast attori noti e la distribuzione è affidata a Warner Bros. Il film è disponibile in prima visione sulla rete televisiva italiana.

Aquaman: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Aquaman, film del 2018 diretto da James Wan. Basata sull’omonimo personaggio della DC Comics, la pellicola è prodotta dalla Warner Bros. assieme alla DC Entertainment ed è distribuita dalla stessa Warner; è il sesto film del DC Extended Universe (DCEU). Scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick, il film è interpretato da Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 🔗 Leggi su Tpi.it

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