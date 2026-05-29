L’attore ha condiviso che il suo nuovo accessorio preferito è il berretto, affermando che anche gli uomini possono divertirsi con questo dettaglio di stile. Dopo la partecipazione a Cannes, ha spiegato il motivo della scelta, sottolineando come il berretto sia diventato un elemento importante del suo look. Nessuna altra informazione riguarda altri aspetti della sua vita o carriera.

L'attore ha trovato il suo nuovo accessorio del cuore: il berretto. Dopo Cannes, ha raccontato perché questo dettaglio di stile è diventato parte del suo look. John Travolta ha deciso di cambiare prospettiva, e lo ha fatto partendo dalla testa. Letteralmente. L'attore, che negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione sui red carpet grazie a una serie di look completati da eleganti berretti, ha raccontato di aver trasformato proprio questo accessorio in una sorta di firma personale. Non un vezzo casuale, ma un modo per divertirsi con la moda e, allo stesso tempo, sentirsi dentro un ruolo diverso. L'occasione è stata la première losangelina di Propeller One-Way Night Coach (in italiano Volo notturno per Los Angeles), il suo debutto alla regia tratto dal libro per bambini che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Travolta e la passione per i berretti: "Possiamo divertirci anche noi uomini”

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John Travolta on Performing with The Beatles and Winning Cannes Festival Honor for Directorial Debut

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