John Travolta e Olivia Newton-John l' amore tra la coppia di Grease ostacolato da Scientology
Una biografia recente rivela che l’attrice di Grease avrebbe avuto una relazione sentimentale con l’attore protagonista, ma questa storia sarebbe stata ostacolata dalla loro fede religiosa. I dettagli emergono da fonti vicine alla coppia e si concentrano su come le differenze religiose abbiano influito sulla possibilità di una relazione sentimentale tra i due attori. La pubblicazione mette in discussione le circostanze che avrebbero potuto cambiare il corso della loro storia personale, senza entrare in altri aspetti o opinioni.
Nella nuova biografia dell'attrice e protagonista di Grease viene rivelato che i due sarebbero diventati quasi sicuramente una coppia, non fosse stato per la religione. La storia d'amore tra Olivia Newton-John e John Travolta non ha mai visto la luce, ma per una ragione precisa. Nel suo nuovo libro biografico, A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John, Matthew Hild sostiene che la relazione tra le due star di Grease potrebbe essere stata ostacolata dalla Chiesa di Scientology, come riportato in un estratto condiviso da People. Newton-John, scomparsa nel 2022, avrebbe infatti capito che, se lei e Travolta si fossero mai sposati, convertirsi a Scientology sarebbe stato fortemente consigliato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Travolta Could Never Forget Olivia Newton-John | You're The One That I Want
Sullo stesso argomento
John Travolta torna dietro la macchina da presa: “Propeller One-Way Night Coach” racconta l’epoca d’oro dell’aviazioneC’è un momento, nella storia del cinema, in cui il viaggio smette di essere solo uno spostamento e diventa un rito di passaggio.
Tra tanto cinema d'autore, sulla Croisette si attendono John Travolta, che presenterà la sua opera prima, Barbra Streisand e Demi Moore in giuriaTutto pronto, o quasi, per l’edizione 2026 del Festival di Cannes (12-23 maggio).
Temi più discussi: Al Politeama Genovese torna Grease, il musical che ha segnato un'epoca; Grease al Teatro Sociale. Un cult intergenerazionale; Grease, un classico intramontabile della cultura pop al teatro Alfieri; Grease - Teatro Sociale Aslico - eventi.
Da Noi degli 80-90 un simpatico omaggio alla fantastica coppia John Travolta e Dame Olivia Newton-John - Facebook facebook
John Travolta e Olivia Newton-John, l'amore tra la coppia di Grease ostacolato da ScientologyNella nuova biografia dell'attrice e protagonista di Grease viene rivelato che i due sarebbero diventati quasi sicuramente una coppia, non fosse stato per la ... movieplayer.it
John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo insieme per la reunion di GreaseA 41 anni dall’uscita dell’iconico film del 1978, John Travolta (65 anni) e Olivia Newton-John (71 anni) tornano ad indossare i celebri costumi di scena che hanno reso indimenticabili Danny Zuko e ... 105.net