Una biografia recente rivela che l’attrice di Grease avrebbe avuto una relazione sentimentale con l’attore protagonista, ma questa storia sarebbe stata ostacolata dalla loro fede religiosa. I dettagli emergono da fonti vicine alla coppia e si concentrano su come le differenze religiose abbiano influito sulla possibilità di una relazione sentimentale tra i due attori. La pubblicazione mette in discussione le circostanze che avrebbero potuto cambiare il corso della loro storia personale, senza entrare in altri aspetti o opinioni.

Nella nuova biografia dell'attrice e protagonista di Grease viene rivelato che i due sarebbero diventati quasi sicuramente una coppia, non fosse stato per la religione. La storia d'amore tra Olivia Newton-John e John Travolta non ha mai visto la luce, ma per una ragione precisa. Nel suo nuovo libro biografico, A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John, Matthew Hild sostiene che la relazione tra le due star di Grease potrebbe essere stata ostacolata dalla Chiesa di Scientology, come riportato in un estratto condiviso da People. Newton-John, scomparsa nel 2022, avrebbe infatti capito che, se lei e Travolta si fossero mai sposati, convertirsi a Scientology sarebbe stato fortemente consigliato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Travolta e Olivia Newton-John, l'amore tra la coppia di Grease ostacolato da Scientology

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Travolta Could Never Forget Olivia Newton-John | You're The One That I Want

Sullo stesso argomento

John Travolta torna dietro la macchina da presa: “Propeller One-Way Night Coach” racconta l’epoca d’oro dell’aviazioneC’è un momento, nella storia del cinema, in cui il viaggio smette di essere solo uno spostamento e diventa un rito di passaggio.

Tra tanto cinema d'autore, sulla Croisette si attendono John Travolta, che presenterà la sua opera prima, Barbra Streisand e Demi Moore in giuriaTutto pronto, o quasi, per l’edizione 2026 del Festival di Cannes (12-23 maggio).

Temi più discussi: Al Politeama Genovese torna Grease, il musical che ha segnato un'epoca; Grease al Teatro Sociale. Un cult intergenerazionale; Grease, un classico intramontabile della cultura pop al teatro Alfieri; Grease - Teatro Sociale Aslico - eventi.

John Travolta e Olivia Newton-John, l'amore tra la coppia di Grease ostacolato da ScientologyNella nuova biografia dell'attrice e protagonista di Grease viene rivelato che i due sarebbero diventati quasi sicuramente una coppia, non fosse stato per la ... movieplayer.it

John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo insieme per la reunion di GreaseA 41 anni dall’uscita dell’iconico film del 1978, John Travolta (65 anni) e Olivia Newton-John (71 anni) tornano ad indossare i celebri costumi di scena che hanno reso indimenticabili Danny Zuko e ... 105.net