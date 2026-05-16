John Travolta e la passione per gli aerei | nel suo nuovo film riscopre la nascita di un amore

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore statunitense, noto per le sue interpretazioni sul grande schermo, ha una passione di lunga data per gli aerei. Questa passione ha radici nella sua giovinezza, un episodio particolare che ha condiviso nel suo primo film diretto. Nel nuovo film, interpreta un personaggio che riscopre l'amore per il volo, collegandosi così a una parte significativa della sua vita personale. La sua storia con il mondo dell'aviazione si intreccia con la narrazione cinematografica, dando al pubblico un'immagine di una passione vissuta e condivisa.

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Standing ovation per John Travolta, star assoluta dell’edizione 2026 del Festival di Cannes, mentre riceve a sorpresa la Palma d’Onore. L’occasione è la proiezione in anteprima della sua opera prima Volo notturno per Los Angeles (dal 29 maggio su Apple Tv). Un film che rende omaggio alla passione dell’attore de La febbre del sabato per il volo e gli aerei, nata da piccolo, quando viveva con i genitori nel New Jersey, a pochi passi dall’aeroporto. A 15 anni Travolta ha preso le prime lezioni di volo e a 22 la licenza da pilota. Con i soldi dei primi grandi successi si è comprato tre aerei: due Cessna e un Piper PA60.  Volo notturno per Los Angeles segue lo sguardo meravigliato di Jeff (Clark Shotwell), un bambino di 8 anni (dietro cui si nasconde Travolta) che nel 1962 sale per la prima volta su un aereo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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