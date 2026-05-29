Joao Fonseca ha battuto Djokovic in rimonta al Roland Garros 2026, dopo aver ricevuto i complimenti dal tennista serbo, che ha riconosciuto la sua stanchezza. La vittoria è arrivata senza la presenza di Sinner nel tabellone. Fonseca ha superato Djokovic dopo aver perso il primo set, conquistando i successivi due. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Joao Fonseca ha firmato la grande impresa al Roland Garros 2026, sconfiggendo in rimonta il veterano serbo Novak Djokovic: sotto per 0-2, la giovane promessa brasiliana ha confezionato la superlativa rimonta sulla terra rossa di Parigi e ha eliminato il 24 volte Campione Slam, meritandosi così la qualificazione agli ottavi di finale e continuando a sognare in grande. Il sudamericano ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “ Penso prima di tutto che sia stata una partita straordinaria. Per me condividere il campo con lui è stata un’esperienza incredibile. Alla fine della partita mi ha detto buona fortuna e ha anche detto in portoghese, non ricordo ora, ha detto qualcosa come “parabéns”, che significa congratulazioni in portoghese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joao Fonseca rimonta Djokovic: “Mi ha detto parabens. Ho capito che era stanco. Senza Sinner…”

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