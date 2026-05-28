Jill Biden ha commentato pubblicamente per la prima volta sulla notte in cui si trovò alla Casa Bianca e si pensò che il marito avesse avuto un ictus. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista alla CBS. La discussione riguarda il dibattito televisivo tra il presidente in carica e l’ex presidente, avvenuto nel giugno 2024, che ha attirato l’attenzione di media e pubblico. La narrazione si concentra sugli eventi di quella notte e sulla percezione pubblica dell’accaduto.

Le parole pronunciate da Jill Biden alla CBS stanno scuotendo nuovamente la politica americana, riportando al centro uno dei momenti più drammatici della recente storia elettorale statunitense: il dibattito televisivo tra Joe Biden e Donald Trump del giugno 2024. L’ex first lady ha raccontato di essersi “spaventata a morte” guardando il marito sul palco, arrivando a pensare che stesse avendo un ictus. Una confessione che arriva quasi due anni dopo quella serata di Atlanta, ma che rischia di riaprire polemiche mai davvero sopite sullo stato fisico e cognitivo dell’allora presidente degli Stati Uniti. Quel confronto televisivo rappresentò uno spartiacque politico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Pensavo avesse un ictus”: Jill Biden rompe il silenzio sulla notte che travolse la Casa Bianca

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