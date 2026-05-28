Durante un dibattito con Donald Trump, Jill Biden pensò che il marito stesse avendo un ictus. La First Lady ha riferito di aver avuto questa preoccupazione durante l’evento, che si è rivelato molto teso e controverso. La discussione è terminata in modo rovinoso per la campagna del candidato. Non sono stati forniti dettagli medici ufficiali, ma l’episodio ha attirato molta attenzione.

Durante il disastroso dibattito con Donald Trump che di fatto mise fine alla campagna per le presidenziali 2024 di Joe Biden In un’intervista a CBS News, Jill Biden ha detto che quel grado di fragilità e confusione per Joe Biden fu un’eccezione: «Non avevo mai, mai visto Joe così, né prima né dopo. Mai». L’ex presidente arrivava da due viaggi in Europa e stava attraversando un periodo di convalescenza (non è noto per quale malanno). Durante il dibattito Biden sembrò stanco, confuso, esitante. Perse spesso il filo del discorso e in alcuni casi scambiò una cosa per un’altra. «Mentre lo guardavo pensai: “Oh, mio dio, sta avendo un ictus”. E mi spaventai a morte», ha aggiunto Jill Biden. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Jill Bidens ex-husband has been arrested for murder

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