Jesi scuola hi-tech ma senza climatizzatore | è troppo caldo sviene una 13enne Malori per 7 alunni
Una studentessa di 13 anni si è sentita male in una scuola di Jesi a causa del caldo e ha perso conoscenza. Durante la giornata, altri sei studenti hanno avuto malori simili. La scuola, inaugurata a settembre e costruita con un investimento di 5,7 milioni di euro, è nuova e dotata di tecnologie avanzate, ma non ha ancora un impianto di climatizzazione. La mancanza di aria condizionata è stata segnalata come causa dei malori.
JESI - Una scuola attesa dal 2014, costata 5,7 milioni di euro. Nuova, hi-tech. Ma alla media Lorenzini, in via Schweitzer, inaugurata a settembre, manca l’essenziale: un impianto di climatizzazione. E queste giornate di caldo intenso ne sono la dimostrazione. Perché tra il dire «installeremo un impianto di raffreddamento», (come annunciato dai tecnici alla dirigente scolastica in fase progettuale e come promesso dall’assessora ai Lavori pubblici Melappioni a gennaio 2025 alle famiglie durante l’incontro per le pre-iscrizioni) e il fare, c’è di mezzo quell’unico impianto di riciclo dell’aria effettivamente installato e del tutto inutile. Ieri mattina poco dopo mezzogiorno una ragazza di seconda media, 13 anni, ha perso i sensi in classe a causa del gran caldo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Notizie e thread social correlati
La raccattapalle sviene durante Rublev-Buse al Roland Garros: si sente male per il troppo caldoDurante il match tra Rublev e Buse a Roland Garros, una raccattapalle è svenuta a causa del caldo intenso.
Francia nella morsa dell’afa: 53 gradi a scuola causano malori, alunni dirottati gratuitamente nella piscina del campeggioIn Francia, temperature record di 53 gradi hanno causato malori tra gli studenti in alcune scuole.
Si parla di: Jesi, scuola hi-tech ma senza climatizzatore: è troppo caldo, sviene una 13enne. Malori per 7 alunni.
Jesi, scuola hi-tech ma senza climatizzatore: è troppo caldo, sviene una 13enne. Malori per 7 alunniJESI - Una scuola attesa dal 2014, costata 5,7 milioni di euro. Nuova, hi-tech. Ma alla media Lorenzini, in via Schweitzer, inaugurata a settembre, manca l’essenziale: un impianto ... corriereadriatico.it
Jesi, novità hi-tech al cimitero: telecamere e una app per trovare le tombeJesi (Ancona), 31 ottobre 2014 - Novità hi-tech al cimitero di Jesi, arrivano l’app per trovare via cellulare i defunti e le telecamere esterne contro i furti nelle auto in sosta, ma anche dei fiori. ilrestodelcarlino.it