Jesi scuola hi-tech ma senza climatizzatore | è troppo caldo sviene una 13enne Malori per 7 alunni

Notizia in breve

Una studentessa di 13 anni si è sentita male in una scuola di Jesi a causa del caldo e ha perso conoscenza. Durante la giornata, altri sei studenti hanno avuto malori simili. La scuola, inaugurata a settembre e costruita con un investimento di 5,7 milioni di euro, è nuova e dotata di tecnologie avanzate, ma non ha ancora un impianto di climatizzazione. La mancanza di aria condizionata è stata segnalata come causa dei malori.