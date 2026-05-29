Jesi false generalità ai carabinieri | arrestato 38enne irregolare sul territorio

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Jesi per aver fornito false generalità ai carabinieri. L’individuo, irregolare sul territorio, è stato fermato durante un controllo e non ha fornito dati corretti. L’arresto fa parte di un’intensificazione delle operazioni di controllo e contrasto alla criminalità condotte dal comando provinciale dei carabinieri di Ancona. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per prevenire attività illegali.

Jesi (Ancona), 29 maggio 2026- Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità da parte del comando provinciale dei carabinieri di Ancona. Nell'ambito di un servizio di pattugliamento strategico, volto a incrementare la sicurezza percepita dai cittadini nelle aree urbane e nei principali punti di snodo della Vallesina, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno portato a termine un importante intervento che è sfociato nell’arresto di un uomo di 38 anni, di origini tunisine, destinatario di un provvedimento restrittivo pendente. L’uomo, già noto alle forze... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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