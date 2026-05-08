Forniscono false generalità ai controlli | in 2 denunciati dai carabinieri

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Valle di Maddaloni dopo aver fornito false generalità durante un controllo stradale. L’attività di verifica, svolta per garantire la sicurezza sulla strada, ha portato all’identificazione delle persone coinvolte e alla conseguente denuncia. I due soggetti sono stati ascoltati in stato di libertà e le generalità fornite sono risultate non veritiere.

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I carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni hanno denunciato in stato di libertà due uomini al termine di un’attività di controllo sul territorio finalizzata alla sicurezza della circolazione stradale.I fatti risalgono al pomeriggio del 29 aprile, quando i militari, impegnati in un posto.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate In bus senza biglietto, fuga dal controllore e false generalità ai Carabinieri: 22enne arrestatoLunedì mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato uno straniero di 22 anni, ritenuto responsabile dei reati di falsa... Misilmeri, uomo annuncia il suicidio fornendo false generalità: come i carabinieri lo hanno salvatoÈ stato evitato un tentato suicidio grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Misilmeri (Palermo), che hanno salvato un uomo in... Contenuti di approfondimento Si parla di: Violazione Sorveglianza Speciale: Lavoro non basta come scusa. Fornisce false generalità per evitare l’arresto mentre è ai domiciliari, arrestata 35enneGalatina (Lecce) – Pensava di riuscire a farla franca, fornendo false generalità. Ma i guai per lei si sono solo aggrevati. corrieresalentino.it Generalità false per evitare l’arresto mentre è ai domiciliari: donna finisce in carcereNella giornata di martedì 5 maggio la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, sostituendo ad una donna di Galatina gli arresti domiciliari con la custodia in ... leccesette.it