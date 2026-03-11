In bus senza biglietto fuga dal controllore e false generalità ai Carabinieri | 22enne arrestato

Lunedì mattina a Ravenna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un ragazzo di 22 anni, accusato di aver fornito false generalità ai militari e di aver evitato di dire chi fosse quando gli è stato chiesto. In precedenza, era stato scoperto a viaggiare senza biglietto a bordo di un autobus, e ha tentato di scappare dal controllore.

Lunedì mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato uno straniero di 22 anni, ritenuto responsabile dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale e rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità.L'intervento è scaturito da una.