Jesi arrestato 38enne irregolare | tentò di ingannare i carabinieri

Un uomo di 38 anni irregolare è stato arrestato a Jesi dopo aver tentato di ingannare i carabinieri. Durante un controllo, l’uomo ha fornito documenti falsi, che sono stati successivamente verificati. La perquisizione ha portato al ritrovamento di documenti falsificati e altri oggetti sospetti. I militari hanno così smascherato la sua identità falsa e proceduto con l’arresto.

? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a smascherare l'identità falsa dell'uomo?. Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione del trentottenne?. Perché il soggetto era già ricercato dalle autorità di Novara?. Quali nuove accuse dovrà affrontare l'arrestato davanti alla Procura di Ancona?.? In Breve Ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Novara l'8 ottobre 2025.. Condanna di sei mesi per resistenza aggravata commessa a Novara il 19 novembre 2024.. Sequestro di 0,34 grammi di eroina durante la perquisizione personale a Jesi.. Denuncia alla Procura di Ancona per falsa identità e soggiorno illegale.. I carabinieri della Compagnia di Jesi hanno arrestato un uomo di 38 anni di origini tunisine, sorpreso a fornire documenti falsi durante un controllo nelle vie del centro cittadino venerdì 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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