Firenze tenta il furto in un’abitazione e minaccia i carabinieri | arrestato 38enne

A Firenze, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver tentato di entrare in un appartamento e aver minacciato i carabinieri con un cacciavite. I residenti avevano scoperto il tentativo di furto e uno dei due complici è riuscito a fuggire prima dell’intervento delle forze dell’ordine. L’altro è stato invece fermato e condotto in caserma.

Firenze, 27 aprile 2026 - Tentano di introdursi in un appartamento ma vengono scoperti dai residenti, uno dei due fugge e riesce a far perdere le proprie tracce, l’altro viene bloccato dopo aver minacciato i militari con un cacciavite. È successo nella tarda serata di venerdì 24 aprile a Firenze, nel quartiere di Campo di Marte, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 38enne di origine albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato due persone sospette armeggiare nei pressi della finestra di un’abitazione. Quando la pattuglia della stazione di Firenze Campo di Marte è arrivata sul posto, i due si sono dati alla fuga tra le vie del quartiere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, tenta il furto in un’abitazione e minaccia i carabinieri: arrestato 38enne Notizie correlate Tenta il furto in un’abitazione: arrestato dai carabinieri, caccia ai compliciTentato furto in un’abitazione al Quadrivio di Campagna, dove nella serata di ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso mentre cercava di... Leggi anche: Arzago, aggredirono carabinieri fuori servizio intervenuti per un furto in abitazione: arrestato dopo mesi il complice 37enne Approfondimenti e contenuti Si parla di: Reagisce con violenza all’arresto per scpaccio dei carabinieri | 21enne nei guai. Firenze, tenta il furto in un’abitazione e minaccia i carabinieri: arrestato 38enneFirenze, 27 aprile 2026 - Tentano di introdursi in un appartamento ma vengono scoperti dai residenti, uno dei due fugge e riesce a far perdere le proprie tracce, l’altro viene bloccato dopo aver minac ... lanazione.it Firenze, tentano il furto in un appartamento: arrestato dai Carabinieri un 38nneI Carabinieri di Firenze hanno arrestato un 38enne di origine albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di tentato furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale. gonews.it