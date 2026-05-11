Jennifer Lopez in un total red super sensuale a Los Angeles | il look conquista

Una scena di grande impatto si è svolta a Los Angeles, dove una popolare cantante e attrice ha scelto un completo rosso intenso che ha attirato l’attenzione di tutti. La donna, nota per il suo stile deciso, ha sfoggiato un look molto sensuale, suscitando molte discussioni tra i presenti. La sua presenza ha riacceso i riflettori sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica, che da sempre combina musica, moda e spettacolo.

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È proprio il caso di dirlo: la mitica “Jenny from The Block” è tornata. Ammesso che se ne sia mai andata veramente, si intende. Sul red carpet del Kia Forum di Inglewood, in occasione del The Roast of Kevin Hart per il Netflix Is A Joke Festival, Jennifer Lopez si è presentata con una rilettura in chiave moderna di quei look che negli anni Duemila, tra un videoclip musicale e l’altro, avevano contribuito a renderla l’icona di stile globale che ancora oggi è. Come se non bastasse, a contribuire ad incollare ogni sguardo su di lei è stata anche la vibrante tonalità dell’abito scelto: un rosso pomodoro acceso, attualmente sulla vetta delle tendenze cromatiche di stagione.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez in un total red super sensuale a Los Angeles: il look conquista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Jennifer Lopez, Rihanna, Kim Kardashian: sui red carpet tornano le pellicce, ma l’Europa potrebbe vietarle a breveDai social ai red carpet, la pelliccia sembra essere destinata a un ritorno in grande stile. Annalisa conquista Mantova in total red: il look infuocato in tourAppare letteralmente impossibile non pensare ad Annalisa senza ricondurre, automaticamente, la sua immagine al rosso: questo non è solo il colore... Argomenti più discussi: Il sundress floreale di Jennifer Lopez è il trend primavera da copiare subito; #acasadi Jennifer Lopez, la nuova villa da 21 milioni di dollari ispirata a un suo film; Office Romance: il trailer del nuovo (bollente) film d'amore Netflix con Jennifer Lopez; Jennifer Lopez torna alle commedie romantiche: tutto sull'attesissimo Office Romance. Post di apprezzamento in ritardo per Jennifer Kent reddit Chiara Vinco (@ChiaravauVinco) / Posts / X x.com Jennifer Lopez torna alle commedie romantiche con Office Romance su NetflixJennifer Lopez è protagonista di Office Romance, la nuova commedia romantica su Netflix. Scopri di più sulla trama e il cast. rumors.it