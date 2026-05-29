Javier Zanetti parla dell’Inter | Siamo felicissimi Chivu e il suo staff con i giocatori hanno fatto qualcosa di straordinario
Javier Zanetti ha commentato la situazione dell’Inter, affermando che la squadra è molto felice. Ha sottolineato il lavoro dello staff di Chivu e dei giocatori, definendo il risultato come qualcosa di straordinario. Zanetti ha anche parlato di momenti difficili attraversati dalla squadra e ha attribuito il successo alla tranquillità mantenuta in quei periodi.
Javier Zanetti: «Credo che abbiamo attraversato qualche momento di difficoltà, e secondo me il segreto è lì, la tranquillità». Le dichiarazioni. Intervistato in esclusiva da Fabrizio Romano, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha ripercorso i momenti chiave della stagione nerazzurra, soffermandosi in particolare sul lavoro di Cristian Chivu e sulla crescita del gruppo. Dalla reazione dopo le difficoltà della scorsa annata alla gestione dei passaggi più delicati nello spogliatoio, Zanetti ha evidenziato il ruolo decisivo della società, dello staff e dei leader interni nel percorso che ha portato alla conquista dei due trofei. Ultime... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Zanetti: «Scudetto? Siamo fiduciosi. Credo che Chivu e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Bastoni? È un ragazzo straordinario»Il vice allenatore ha espresso fiducia riguardo alla possibilità di vincere lo scudetto, commentando che il team sta portando avanti un ottimo lavoro.
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