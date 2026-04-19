Il vice allenatore ha espresso fiducia riguardo alla possibilità di vincere lo scudetto, commentando che il team sta portando avanti un ottimo lavoro. Ha menzionato in particolare il contributo di alcuni giocatori e ha descritto uno di loro come un ragazzo straordinario. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione sulle prospettive della squadra nella stagione in corso.

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© Calcionews24.com - Zanetti: «Scudetto? Siamo fiduciosi. Credo che Chivu e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Bastoni? È un ragazzo straordinario»

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