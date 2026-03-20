Lazio parla Fabiani | Questo è stato l’anno più complicato Sarri e i ragazzi quando sono stati chiamati all’opera hanno fatto un qualcosa di straordinario

Durante i Media Days organizzati con i club, DAZN ha intervistato il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani. Nel corso dell’intervista, Fabiani ha dichiarato che quest’anno è stato il più difficile per il club e ha elogiato l’impegno di Sarri e dei giocatori, che quando sono stati chiamati in causa hanno realizzato risultati eccezionali.

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