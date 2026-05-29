Jannik Sinner che cos’è il malore oscuro | stress caldo e fattori genetici?

Da open.online 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha perso al secondo turno del Roland Garros contro Francisco Cerùndolo con i punteggi di 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Durante il match, si è verificato un episodio definito come “malore oscuro”, che potrebbe essere legato a stress, caldo o fattori genetici. Non sono stati forniti dettagli clinici specifici, ma l’evento ha coinvolto un episodio di malessere improvviso durante la partita.

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6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Jannik Sinner è uscito contro Francisco Cerùndolo al secondo turno del Roland Garros. Ancora una volta a causa di un malore. E la sconfitta torna ad alimentare i dubbi sul male periodico che sembra colpirlo a periodi alterni. Ma che cos’ha Jannik Sinner? «Solo lui, il team e il suo medico sanno esattamente cos’è successo. A me sembra un colpo di calore. E non è la prima volta che il ragazzo ha qualcosa che non va, in certe condizioni estreme di temperatura, è quello il suo Tallone d’Achille », dice Paolo Bertolucci. «Sono situazioni di grande stress. Esiste un fattore genetico che determina la capacità di assorbire ed eliminare sodio, potassio, cloro e magnesio », dice invece l’esperto Giovanni Di Giacomo. 🔗 Leggi su Open.online

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