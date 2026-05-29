James Gunn ha annunciato l’arrivo di due celebri villain nel nuovo DC Universe. Attraverso una comunicazione ufficiale, il responsabile dei progetti DC ha condiviso un aggiornamento sui personaggi che saranno introdotti nei prossimi film e serie. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o le caratteristiche dei personaggi, ma si conferma la presenza di figure iconiche nel cast. L’annuncio arriva in un momento di grande attesa tra i fan per il rilancio del franchise.

Il responsabile dei progetti tratti dai fumetti della DC ha condiviso un interessante aggiornamento sui personaggi che appariranno sugli schemi. James Gunn, insieme a Peter Safran, è impegnato in questi anni a dare forma al DCU e, rispondendo a una domanda dei fan, ha ora anticipato l'arrivo di due iconici villain. Il filmmaker, come accaduto più volte in passato, ha interagito sui social con gli appassionati di fumetti, regalando un nuovo indizio riguardante i progetti in fase di sviluppo. L'update di Gunn sui villain nel DCU Un utente ha infatti chiesto a James Gunn su Threads se si vedranno mai nel DC Universe il Generale Zod, Doomsday, Dr Fate, Black Adam, Ultra man (con il suo gruppo criminale), e Darkseid. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Gunn anticipa l'arrivo di due iconici villain nel DCU

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DC Director Teases Blue Beetle Arrival In the DC Universe

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