Dopo la pubblicazione del primo trailer del film, caratterizzato da atmosfere più cupe e inquietanti rispetto ad altri titoli del DCU, il regista ha rivelato la sequenza temporale ufficiale del progetto. La timeline mostra i vari eventi che collegano il film agli altri capitoli dell’universo condiviso, con dettagli sulle date di uscita e i collegamenti tra i personaggi. La presentazione è stata fatta attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalla casa di produzione.

Dopo la diffusione del primo trailer del film, che ha toni decisamente più horror rispetto al resto del DC Universe, il regista e produttore è intervenuto per spiegare la collocazione temporale del film Clayface sarà il terzo film del DC Universe ad approdare nelle sale cinematografiche dopo Superman lo scorso luglio e Supergirl il prossimo giugno. Tuttavia, la sua collocazione temporale sorprenderà molti fan. Con la diffusione del primo trailer, il film con protagonista Tom Rhys Harries si è mostrato per la prima volta, svelando le sue atmosfere da body horror, che lo distingue nettamente da quelle più leggere e fantastiche dei film della Superman Saga.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Clayface, James Gunn svela la sorprendente timeline del film nel DCU

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