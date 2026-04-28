Il nuovo DC Universe, diretto da James Gunn e Peter Safran, sta prendendo forma con l’annuncio di due progetti in arrivo. Gunn ha confermato ufficialmente lo sviluppo di una serie dedicata a Booster Gold e di una produzione intitolata Paradise Lost. Questi annunci sono stati comunicati in un contesto in cui si stanno delineando le prossime fasi della nuova fase del franchise.

Il nuovo DC Universe (DCU) di James Gunn e Peter Safran entra nel vivo. Mentre l’attenzione è catalizzata dall’imminente uscita di Supergirl e dall’inizio delle riprese di Superman: Man of Tomorrow, i fan chiedevano a gran voce aggiornamenti sui progetti annunciati durante il capitolo “Gods and Monsters”. Attraverso i social, James Gunn ha finalmente fatto chiarezza sullo stato di produzione di due delle serie TV più attese: Booster Gold e Paradise Lost. Booster Gold e Paradise Lost: a che punto siamo?. Rispondendo alle domande dei fan su Threads, Gunn ha confermato che entrambi i titoli sono prioritari per i DC Studios, smentendo i rumor su possibili cancellazioni: Booster Gold: È ufficialmente in fase di sviluppo.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - DCU: James Gunn conferma che “Booster Gold” e “Paradise Lost” sono in arrivo

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