L’attore australiano è stato scelto come nuovo rappresentante della fragranza Bleu de Chanel. La casa di moda ha annunciato ufficialmente l’incarico, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La scelta di Elordi si inserisce nella campagna pubblicitaria che partirà prossimamente, con immagini e spot promozionali già pianificati. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo alle modalità di realizzazione o alle date di lancio.

Sì, Jacob Elordi sarà il nuovo volto di Bleu de Chanel. L’attore australiano sarà il nuovo volto della fragranza maschile di Chanel e che la prima campagna arriverà a maggio, sono rumor, come riporta Esquire, ma intanto, sul sito ufficiale della maison, la linea Bleu de Chanel sta effettivamente annunciando “un nuovo ambassador” in arrivo, descritto come magnetico, libero e determinato. Fate due + due. Il nuovo volto di Bleu de Chanel di Chanel (obvs) sarà Jacob Elordi (aka l’era della mascolinità non ovvia). Chanel sembra voler costruire attorno a Elordi non un semplice passaggio di testimone, ma un vero reveal narrativo. E in effetti lui, oggi, ha quel tipo di immagine che il sistema moda ama quando vuole parlare di desiderio senza essere didascalico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jacob Elordi è il nuovo volto di Bleu de Chanel (e sì, per noi ha perfettamente senso)

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