Il prossimo progetto cinematografico di Jacob Elordi non è un film, ma una collaborazione con Chanel, che si concretizza in una campagna pubblicitaria. La scelta di coinvolgere l’attore arriva dopo un percorso iniziato nel 2024, quando ha partecipato a un cortometraggio di Luca Guadagnino realizzato per la promozione di Chanel N°5. Questa sequenza di eventi ha portato alla collaborazione attuale tra Elordi e il marchio di moda.

Come una ciliegina sulla torta. E non è un film ma il lieto fine di un sequenza di coincidenze che sono cominciate nel 2024, grazie a un cortometraggio di Luca Guadagnino per Chanel N°5. Protagonisti, oltre alla fragranza iconica, l’attrice Margot Robbie e l’attore Jacob Elordi. Dopo il film “Cime tempestose” di Emerald Fennel i due si trovano di nuovo “insieme” nella stessa “casa”. La notizia di oggi, infatti, è che l’attore australiano, 28enne, è il nuovo Ambassador di Bleu de Chanel L’Exclusif. Chanel sceglie il volto di Jacob Elordi per incarnare la fragranza Bleu de Chanel. Entra in casa Chanel, come Ambassador della fragranza Bleu de Chanel L’Exclusif, uno degli attori più carismatici e talentuosi della sua generazione.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il prossimo film di Jacob Elordi sarà una campagna firmata Chanel

Margot Robbie and Jacob Elordi Talk WUTHERING HEIGHTS Steamy Sex Scenes and Shooting Iconic Poster

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