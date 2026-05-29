Ivrea processo per 11 milioni | truffa con schema Ponzi ai risparmiatori

In un processo a Ivrea, si indaga su una truffa da 11 milioni di euro legata a uno schema Ponzi che ha coinvolto risparmiatori. La consulente è accusata di aver simulato profitti reali attraverso bonifici circolari. Sono in corso verifiche su chi abbia consentito l'operatività sospetta della donna all’interno della banca, per stabilire eventuali responsabilità. La procura ha avviato accertamenti per chiarire le modalità e le responsabilità dell’intera operazione fraudolenta.

? Punti chiave Come faceva la consulente a simulare profitti reali con bonifici circolari?. Chi ha permesso l'operatività anomala della donna all'interno della banca?. Quali tecniche tecniche ha usato il software Multicurrency per nascondere i capitali?. Perché i risparmiatori hanno consegnato intere eredità basandosi solo sulla fiducia?.? In Breve Promesse di rendimenti annui tra il 10 e il 18 per cento su titoli Apple.. Alessandro A. e Ilaria B. hanno subito perdite tra 61 e 197 mila euro.. Il PM Mattia Cravero ha segnalato anomalie a FinecoBank nel novembre 2025.. L'applicativo Multicurrency nascondeva conversioni euro-dollaro per simulare profitti ai clienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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