Ex banchario | condannato per la truffa da 4 milioni ai risparmiatori

Il tribunale ha condannato un ex banchiere a quasi due anni di reclusione con la sospensione della pena, riconoscendo la responsabilità in una truffa da circa 4 milioni di euro rivolta ai risparmiatori. La sentenza si riferisce a un episodio in cui l’uomo avrebbe orchestrato un raggiro finanziario, coinvolgendo diverse persone che avevano affidato i propri risparmi. La condanna è stata pronunciata dopo le indagini condotte dagli inquirenti.

Il tribunale ha condannato Roberto Battagello a un anno e dieci mesi di reclusione, con sospensione della pena, per aver orchestrato una truffa milionaria ai danni dei risparmiatori. L’ex vicedirettore delle filiali di Riese di Veneto Banca e Banca Intesa ha sfruttato la propria posizione per proporre investimenti inesistenti, causando perdite che raggiungono i 4 milioni di euro. Il meccanismo del falso e il colpo al tessuto produttivo locale. L’operazione fraudolenta si basava su una manipolazione sistematica della fiducia professionale. Battagello utilizzava gli uffici bancari e la carta intestata degli istituti per conferire un’apparenza di legittimità a operazioni gestite interamente a titolo personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex banchario: condannato per la truffa da 4 milioni ai risparmiatori Truffa ai danni di una donna anziana: minorenne condannatoIl Tribunale per minorenni di Bologna ha giudicato colpevole, in primo grado, un ragazzo minorenne imputato di aver tentato di truffare una donna... Maxi truffa ad anziani risparmiatori: tra gli indagati un’ex direttrice delle Poste. “Bottino totale di 800mila euro”Scoperta una maxi truffa ai danni di anziani risparmiatori dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Trapani.