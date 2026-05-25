Processo alla guru del trading | 11 milioni raccolti con il passaparola e il trucco dello schema Ponzi

Una donna accusata di aver gestito un schema Ponzi ha raccolto circa 11 milioni di euro tramite passaparola. La presunta truffa si basava sull’idea di promettere rendimenti annuali del 18% ai clienti. La donna, descritta come persuasiva e convincente, utilizzava tecniche di convincimento per attrarre investitori, secondo le indagini in corso. Le autorità hanno avviato un procedimento legale per verificare le modalità di raccolta e distribuzione dei fondi.

Persuasiva, convincente e all’apparenza molto competente, ripeteva a tutti un ritornello allettante: “Dammi i tuoi risparmi e, grazie a me, cresceranno fino al 18% ogni anno”. A detta sua non c’erano dubbi né incognite: “Il rendimento è garantito – ribadiva – Fidati, so come fare”. Così, tra il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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